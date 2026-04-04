افتتاح أول محطة طاقة شمسية بعد التحرير في قرية طيبة التركي بحماة

حماة-سانا

افتتحت في محافظة حماة اليوم السبت محطة طاقة شمسية باستطاعة 3 ميغا واط في قرية طيبة التركي بريف المحافظة الشرقي لأحد المستثمرين السوريين.

وأوضح مدير فرع هيئة الاستثمار بالمحافظة، محمد سكاف، في تصريح لـ مراسل سانا أنه تم اختيار منطقة المشروع في ريف حماة الشرقي نظراً لتوافر مساحات واسعة ملائمة لإقامته، وأشار إلى أن التجارب الأولية للتشغيل من قبل المختصين أعطت مردوداً بلغ 92 بالمائة من إنتاجيته المتوقعة، وهو أمر إيجابي يبشر بنجاح المشروع.

بدوره بيّن المدير العام لشركة كهرباء حماة أنس الحربة في تصريح مماثل أن المشروع واحد من مشاريع الطاقة البديلة المهمة في المرحلة الحالية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار توجه وزارة الطاقة لتشجيع الاستثمار في توليد الكهرباء من الشمس، مشيراً إلى أن استطاعة المشروع تبلغ ٣ ميغا واط فيما يقدر الإنتاج السنوي بأكثر من 5 ملايين كيلو واط سنوياً.

من جهته أفاد صاحب المشروع المستثمر أحمد اليوسف أنه عاد إلى سوريا بعد التحرير للمساهمة في إعادة إعمارها والاستثمار فيها عبر إنشاء مشروع محطة طاقة شمسية كأول مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في سوريا بعد التحرير، وأكد أن الجهات المعنية قدمت تسهيلات كبيرة في منح ترخيص للمشروع وإنجاز الإجراءات الإدارية.

وبيّن مختار القرية حمود هايل العلوش أن المشروع الذي تم إنشاؤه ضمن أراضي القرية ساهم بتشغيل أعداد كبيرة من أبنائها خلال أعمال التأسيس والتجهيز معرباً عن أمله بأن يساعد إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية في زيادة ساعات الوصل الكهربائي.

وتشهد محافظة حماة حالياً توجهاً نحو إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة حيث جرى خلال الفترة السابقة توقيع عقود لإنشاء محطات توليد عديدة لرفد الشبكة العامة.