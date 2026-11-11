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مبابي يغيب عن مواجهة فرنسا أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

photo 2026 11 11 23 19 35 مبابي يغيب عن مواجهة فرنسا أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية
قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي-روما-AFP

روما-سانا

يغيب قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي عن المواجهة المرتقبة ضد المنتخب الإيطالي المقررة غداً الخميس في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وفق ما أعلن مدربه زين الدين زيدان.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: “سيغيب عن مباراة الغد، نتيجة بعض الألم، ولن نغامر إطلاقاً، من المؤسف دائماً خسارة لاعبين، لكن ذلك جزء من اللعبة”.

وأضاف: “آمل ألا تكون الإصابة خطيرة، وأن يكون بإمكاننا الاعتماد عليه الأحد المقبل أمام تركيا.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والخروج بنتيجة تضمن وصوله للدور المقبل.

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