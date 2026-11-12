الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يجدد عقد سكالوني حتى 2030‏

بيونيس آيرس-سانا
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأول، ليستمر في منصبه حتى عام 2030، بعد نجاحه في قيادة المنتخب لتحقيق العديد من الإنجازات والبطولات خلال السنوات الماضية.
وأوضح الاتحاد الأرجنتيني أن العقد الجديد لسكالوني يمتد حتى عام 2030، ليواصل مشواره مع المنتخب في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما كان عقده السابق ينتهي بنهاية الشهر المقبل.
وجاء قرار التجديد في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها المدرب الأرجنتيني، تقديراً للإنجازات التي حققها، أبرزها قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2022، والوصول إلى نهائي نسخة 2026، الذي خسره أمام منتخب إسبانيا.
كما نجح سكالوني في قيادة الأرجنتين لحصد لقب بطولة كوبا أمريكا مرتين، ليؤكد مكانته بين أبرز المدربين في تاريخ الكرة الأرجنتينية.