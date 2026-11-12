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الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يجدد عقد سكالوني حتى 2030‏

photo 2026 11 12 23 20 36 الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يجدد عقد سكالوني حتى 2030‏
مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني يلمس كأس العالم قبل رفعها- قطر- أرشيف رويترز

بيونيس آيرس-سانا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأول، ليستمر ‏في منصبه حتى عام 2030، بعد نجاحه في قيادة المنتخب لتحقيق العديد من الإنجازات والبطولات خلال السنوات ‏الماضية.‏

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني أن العقد الجديد لسكالوني يمتد حتى عام 2030، ليواصل مشواره مع المنتخب في كأس ‏العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما كان عقده السابق ينتهي بنهاية الشهر المقبل.‏

وجاء قرار التجديد في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها المدرب الأرجنتيني، تقديراً للإنجازات التي حققها، أبرزها قيادة ‏منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2022، والوصول إلى نهائي نسخة 2026، الذي خسره أمام منتخب إسبانيا.‏

كما نجح سكالوني في قيادة الأرجنتين لحصد لقب بطولة كوبا أمريكا مرتين، ليؤكد مكانته بين أبرز المدربين في تاريخ ‏الكرة الأرجنتينية.‏

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