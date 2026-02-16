نابولي يتعادل أمام روما ويحافظ على مركزه ثالثاً في الدوري الإيطالي

روما-سانا

تعادل نابولي حامل اللقب مع مطارده المباشر روما 2-2، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل نابولي التعادل قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي عبر الوافد الجديد لصفوفه البرازيلي أليسون سانتوس.

ورفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن روما الذي أهدر فرصة ذهبية للتساوي نقاطاً مع نابولي، لكنه في المقابل استفاد من خسارة يوفنتوس أمام إنتر المتصدر 3-4 في ديربي إيطاليا، ليتقدم للمركز الرابع بفارق نقطة عن فريق السيدة العجوز.

وسجل لروما دونييل مالن ثنائية 7 و71 من ركلة جزاء.

فيما سجل لنابولي ليوناردو سبيناتسولا 40 والبديل أليسون سانتوس 82.

ويتصدر نادي إنتر الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 61 نقطة، ويلاحقه ميلان بـ 53 نقطة.