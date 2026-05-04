حمص الفداء يفوز على الشبيبة في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

حقق فريق حمص الفداء الفوز على فريق الشبيبة بنتيجة 85-80 نقطة في أولى مباريات الفريقين في مرحلة الفينال 6 من دوري كرة السلة للرجال، في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الشبيبة بحلب.

ودخل حمص الفداء المباراة وعينه على الفوز، واستطاع إنهاء الشوط الأول متقدماً بواقع 42-29 نقطة.

وقلص الشبيبة الفارق لنقطة واحدة قبل أقل من ثلاث دقائق على نهاية المباراة، إلا أن حمص الفداء استفاد من الأخطاء التي ارتكبها الشبيبة ليحسم المباراة لصالحه بفارق 5 نقاط.

وتقام غداً مباراة تجمع الكرامة مع الوحدة في صالة غزوان أبو زيد بحمص.