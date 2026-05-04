حمص الفداء يفوز على الشبيبة في دوري كرة السلة للرجال

حمص الفداء حمص الفداء يفوز على الشبيبة في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

حقق فريق حمص الفداء الفوز على فريق الشبيبة بنتيجة 85-80 نقطة في أولى مباريات الفريقين في مرحلة الفينال 6 من دوري كرة السلة للرجال، في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الشبيبة بحلب.

ودخل حمص الفداء المباراة وعينه على الفوز، واستطاع إنهاء الشوط الأول متقدماً بواقع 42-29 نقطة.

وقلص الشبيبة الفارق لنقطة واحدة قبل أقل من ثلاث دقائق على نهاية المباراة، إلا أن حمص الفداء استفاد من الأخطاء التي ارتكبها الشبيبة ليحسم المباراة لصالحه بفارق 5 نقاط.

وتقام غداً مباراة تجمع الكرامة مع الوحدة في صالة غزوان أبو زيد بحمص.

اختتام مبادرة “نبض حمص” ضمن مشروع “جسور” لتعزيز دور الشباب والتماسك المجتمعي
ذكرى النصر الأولى.. معرض للفنون التشكيلية في حلب يحتفي بعيد التحرير
اللاذقية… مناقشة واقع المحافظة واحتياجاتها التنموية
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يحرز المركز الثالث ببطولة غرب آسيا بفوزه على نظيره الكويتي
استعدادات في حلب لانطلاق مؤتمر سكريبت الرقمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك