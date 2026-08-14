قرعة دوري التحدي الآسيوي 20 الجاري .. أهلي حلب وحمص الفداء في المستويين الثالث ‏والرابع‎ ‎

كوالالمبور-سانا
حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مستويات أندية منطقة الغرب في قرعة دور المجموعات لدوري التحدي الآسيوي 2026-2027، التي ستسحب 20 آب الجاري ،حيث جاء ممثلاً الكرة السورية في البطولة أهلي حلب في المستوى الثالث، وحمص الفداء في المستوى الرابع.
وجاء أهلي حلب في المستوى الثالث إلى جانب الاستقلال الطاجيكي وفورتيس البنغلاديشي، بينما حل حمص الفداء في المستوى الرابع مع بارو البوتاني و ريغار تاداز الطاجيكي، وحل بالمستوى الأول العربي الكويتي وغوا الهندي و آهال التركمانستاني وجاء في المستوى الثاني القادسية الكويتي والأنصار والنجمة اللبنانيان.
وتقام مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب خلال الفترة من 17 إلى 23 تشرين الأول 2026.