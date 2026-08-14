قرعة دوري التحدي الآسيوي 20 الجاري .. أهلي حلب وحمص الفداء في المستويين الثالث ‏والرابع‎ ‎

image 2026 08 14 13 04 20 قرعة دوري التحدي الآسيوي 20 الجاري .. أهلي حلب وحمص الفداء في المستويين الثالث ‏والرابع‎ ‎

كوالالمبور-سانا‌‎ ‎

حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مستويات أندية منطقة الغرب في قرعة دور المجموعات لدوري ‏التحدي الآسيوي 2026-2027، التي ستسحب 20 آب الجاري ،حيث جاء ممثلاً الكرة ‏السورية في البطولة أهلي حلب في المستوى الثالث، وحمص الفداء في المستوى الرابع‎.‎

وجاء أهلي حلب في المستوى الثالث إلى جانب الاستقلال الطاجيكي وفورتيس البنغلاديشي، ‏بينما حل حمص الفداء في المستوى الرابع مع بارو البوتاني و ريغار تاداز الطاجيكي، وحل ‏بالمستوى الأول العربي الكويتي وغوا الهندي و آهال التركمانستاني وجاء في المستوى الثاني القادسية الكويتي والأنصار والنجمة اللبنانيان. ‎

وتقام مباريات دور المجموعات لمنطقة الغرب خلال الفترة من 17 إلى 23 تشرين الأول ‌‏2026.‏

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