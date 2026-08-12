مسجلاً ثلاثة أرقام سورية جديدة.. لاعبنا محمد الكاتب سابعاً في بطولة آسيا لرفع الأثقال

photo 2026 08 12 22 18 58 مسجلاً ثلاثة أرقام سورية جديدة.. لاعبنا محمد الكاتب سابعاً في بطولة آسيا لرفع الأثقال

طشقند-سانا

أحرز لاعب منتخب سوريا الوطني لرفع الأثقال، الرباع محمد الكاتب، المركز السابع بوزن 85 كغ، في بطولة آسيا للشباب المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند، إضافة إلى تسجيل ثلاثة أرقام سورية جديدة.

وتمكن الكاتب من خطف 152 كغ مسجلاً رقماً سورياً جديداً، وفي رفعة النتر 181 كغ، محققاً رقماً سورياً في هذه الفئة، وبمجموع قدره 333 كغ، وهو أيضاً رقم سوري جديد في إنجازٍ مميز في سجلات رفع الأثقال السورية.

ويأتي هذا الأداء ليعكس التطور الذي تشهده لعبة رفع الأثقال في سوريا، وسط منافسة قوية مع أبرز أبطال القارة.

ويستعد الرباع علي منذر محمد لخوض غمار منافسات وزن +110 كغ، يوم الجمعة القادم، وسط آمالٍ كبيرة بتحقيق ميدالية للأثقال السورية.

وكانت منافسات البطولة شهدت إحراز لاعبة منتخبنا زينة علي المركز الخامس في فئة الناشئات لوزن 57 كغ، بعد أن سجلت 64 كغ في رفعة الخطف، و77 كغ برفعة النتر.

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