فياريال يواصل عروضه القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

واصل فياريال عروضه القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق فوزاً جديداً على حساب ضيفه إلتشي بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البطولة.

الكندي تيجون بوكانان منح التقدم لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة الحادية والثلاثين، وضاعف سانتياغو مورينيو النتيجة في الدقيقة الحادية والأربعين، فيما قلص البرتغالي أندري سيلفا الفارق لمصلحة إلتشي عند الدقيقة الثانية والثمانين.

وبهذا الفوز رفع فياريال رصيده إلى 54 نقطة، واحتل المركز الرابع متأخراً بفارق الأهداف فقط خلف أتليتيكو مدريد الثالث، وتجمد رصيد إلتشي عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.