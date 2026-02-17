نادي حرجلة يفوز على شرطة حماة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

ندوة حوارية في معرض دمشق الدولي للكتاب تستحضر ذاكرة الثورة في أحياء دمشق ضد النظام البائد
صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة باب الهوى بمدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي
مجريات الجلسة الحوارية التي عقدها الرئيس الشرع مع وفد من إدلب
المشاركون في مسير التحرير على الدراجات الهوائية يغادرون مدينة حمص باتجاه دمشق.
رفضاً لأي تدخل خارجي وقفة احتجاجية ببانياس تأكيداً لدعم قوى الأمن العام وتنديداً بجرائم فلول النظام
