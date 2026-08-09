أهلي حلب يلاقي حمص الفداء في نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة الخميس المقبل

photo 2026 08 09 11 42 19 أهلي حلب يلاقي حمص الفداء في نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة الخميس المقبل

دمشق- سانا

حدد اتحاد كرة السلة يوم الخميس المقبل موعداً لإقامة نهائي بطولة كأس الجمهورية لموسم 2025-2026، والتي تجمع حمص الفداء مع أهلي حلب، في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.
 
وجاء تأهل حمص الفداء إلى المباراة النهائية بفوزه على الحرية في الدور نصف النهائي بنتيجة 78-45 نقطة، فيما تأهل أهلي حلب للدور ذاته بعد انسحاب فريق النواعير من الدور نصف النهائي، وقبله الوحدة من الدور ربع النهائي.
 
والتقى الفريقان خلال بطولة الدوري بالموسم الحالي في ثماني مباريات على مدار مراحل البطولة، فاز أهلي حلب في ست منها، فيما فاز حمص الفداء بمباراتين.
 
يشار إلى أن بطولة الجمهورية بكرة السلة تقام بدون مشاركة اللاعبين الأجانب بين كافة الفرق.

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