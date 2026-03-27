فوز حمص الفداء على الجهاد في دوري الشباب لكرة القدم

حمص-سانا

حقق فريق حمص الفداء فوزاً مهماً على الجهاد بنتيجة 2-1 في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لدوري الشباب لكرة القدم، والذي أُقيم اليوم على ملعب كفرعايا في حمص.

وفي تصريح لسانا، أوضح وليد الكردي، مشرف الفئات العمرية في نادي حمص الفداء أن الفريق قدم أداءً مميزاً وأظهر اللاعبون مهارات فنية، وقد تحقق الفوز رغم صعوبة المباراة.

وبيّن مصطفى الأحمد، مدرب شباب الجهاد، أن المباراة جاءت متوازنة، وقد قدم فريقه ما بوسعه مشيراً إلى أن فريقه سيضاعف التدريبات في الفترة القادمة لتحسين مستواه في المباريات المقبلة وتحقيق النتائج المرجوة.

وبهذا الفوز، رفع حمص الفداء رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز السادس في مجموعته، فيما بقي رصيد الجهاد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.