الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن تمسكه بمقاطعة بطولات كأس العالم

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الخميس، تمسكه بقرار مقاطعته لمسابقات نظيره الاتحاد الدولي “فيفا”، بما فيها كؤوس العالم، رغم تراجع الأخير عن خطته لبيع حصص في الأرباح المستقبلية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص.



وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، “لقد كانت الاتحادات الأعضاء في يويفا واضحة تماماً بشأن الشروط المرتبطة بعدم مشاركتها في مسابقات فيفا”.

ويطالب الاتحاد الأوروبي إلى جانب سحب مشروع “فيفا”، وهو مطلب تمت تلبيته، “ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات لتشويه كرة القدم بهذه الطريقة”.

وأكد “يويفا” أنّ “هذه الشروط لم تُستوفَ”، مجدِداً “فقدان الثقة برئاسة جاني إنفانتينو”.