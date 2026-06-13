انطلاق بطولة محافظة اللاذقية لبناء الأجسام‎ ‎

IMG 7426 1 انطلاق بطولة محافظة اللاذقية لبناء الأجسام‎ ‎

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم السبت، منافسات بطولة محافظة اللاذقية لبناء ‏الأجسام، بمشاركة نحو 40 لاعباً يمثلون مختلف الأندية ‏والمراكز الرياضية، وذلك في صالة المدينة الرياضية ‏باللاذقية‎.‎‎

IMG 7427 انطلاق بطولة محافظة اللاذقية لبناء الأجسام‎ ‎

وأكد عضو الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة ‏البدنية نضال يعقوب في تصريح لمراسل سانا، أهمية هذه ‏البطولة باعتبارها محطة تأهيلية للمشاركة في بطولة ‏الجمهورية، إضافة لكونها نواة مهمة لبناء المنتخبات الوطنية ‏القادرة على تمثيل سوريا في المحافل الخارجية.

وتأتي هذه البطولة ضمن خطة الاتحاد السوري لبناء الأجسام ‏واللياقة البدنية التي تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية في ‏المحافظات، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في رفع الكفاءة البدنية ‏والفنية للاعبين وتطوير مستوياتهم مهارياً.

IMG 7429 انطلاق بطولة محافظة اللاذقية لبناء الأجسام‎ ‎
IMG 7431 انطلاق بطولة محافظة اللاذقية لبناء الأجسام‎ ‎
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