انطلاق بطولة محافظة اللاذقية لبناء الأجسام‎ ‎

اللاذقية-سانا
انطلقت اليوم السبت، منافسات بطولة محافظة اللاذقية لبناء الأجسام، بمشاركة نحو 40 لاعباً يمثلون مختلف الأندية والمراكز الرياضية، وذلك في صالة المدينة الرياضية باللاذقية.
وأكد عضو الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية نضال يعقوب في تصريح لمراسل سانا، أهمية هذه البطولة باعتبارها محطة تأهيلية للمشاركة في بطولة الجمهورية، إضافة لكونها نواة مهمة لبناء المنتخبات الوطنية القادرة على تمثيل سوريا في المحافل الخارجية.
وتأتي هذه البطولة ضمن خطة الاتحاد السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية في المحافظات، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين وتطوير مستوياتهم مهارياً.