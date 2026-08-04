اجتماع طارئ للفيفا في المغرب

زيوريخ-سانا

دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كبار موظفي الفيفا لاجتماع أزمة سيعقد في المغرب غداً الأربعاء.

وحسب صحيفة “تايمز” البريطانية فإن إنفانتينو استدعى بشكل عاجل كبار مسؤولي الاتحاد وأعضاء الإدارة العليا إلى اجتماع أزمة، في ظل تصاعد التوترات داخل المؤسسة الكروية الدولية.

ويأتي الاجتماع في أجواء من التوتر المؤسسي، على خلفية التهديدات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باللجوء إلى القضاء، إلى جانب الضغوط التي يمارسها تيار معارض يسعى إلى شل عمل المؤسسة وتعطيل إدارتها.

ويأتي هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه كبار موظفي الفيفا وعلى رأسهم الأمين العام ماتياس غرافستروم، الذي بعث اليوم الثلاثاء إلى الموظفين رسالة وصف فيها المشروع الذي تمّ التخلّي عنه والمتعلّق بكأس العالم بأنه سلسلة مؤسفة ومستهجنة من الأحداث، مضيفاً أنه كان من الصعب فهمها وتقبّلها.

وكان الفرنسي أرسين فينغر، المسؤول التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، نأى بنفسه عن خطة رئيس “فيفا” لبيع حصص في الأرباح المستقبلية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص، مؤكداً أن التخلّي عن المقترح كان “ضرورياً للغاية”.