المتألق أوناحي لتعويض دي يونغ في برشلونة

مدريد-سانا

يدرس نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض غياب الهولندي فرينكي دي يونغ الذي سيبتعد عن الملاعب عدة أشهر بسبب الإصابة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن أوناحي لاعب جيرونا أصبح ضمن قائمة اللاعبين الذين يدرس برشلونة التعاقد معهم لتدعيم خط الوسط في ظل الحاجة إلى بديل عن يونغ الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وأضافت التقارير أن أوناحي يحظى بإعجاب مسؤولي برشلونة بفضل إمكاناته الفنية وقدرته على اختراق خطوط المنافس وخبرته في الدوري الإسباني، لكن النادي الكتالوني لم يحسم قراره النهائي بشأن التقدم بعرض رسمي لضمه.

وتألق أوناحي مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 كما قدم موسماً لافتاً مع جيرونا.