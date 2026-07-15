الأرجنتين تقلب تأخرها أمام إنكلترا وتحجز مقعدها في نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره إلى فوز على نظيره الإنكليزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب أتلانتا الأمريكي، ضمن الدور نصف النهائي.

وافتتح المنتخب الإنكليزي التسجيل عبر أنطوني غوردون في الدقيقة الـ 55، قبل أن يدرك إنزو فيرنانديز التعادل للأرجنتين في الدقيقة الـ 85، فيما خطف البديل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الثانية توالياً.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل، على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على نظيره الفرنسي، بهدفين دون مقابل أمس الثلاثاء على ملعب دالاس.