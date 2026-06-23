النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحطم المزيد من الأرقام القياسية

واشنطن-سانا

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، بعد قيادته منتخب بلاده بالفوز على أوزبكستان بخماسية نظيفة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في ست نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد هدفيه في مرمى أوزبكستان اليوم الثلاثاء في هيوستن.

وسجل قائد البرتغال البالغ 41 عاماً، الذي كان تحت ضغط لإنهاء صيامه التهديفي في البطولات الدولية الكبرى، هدفاً بعد ست دقائق فقط افتتح به التسجيل لمنتخب بلاده، رافعاً رصيده إلى 144 هدفاً دولياً، من بينها تسعة في النهائيات (2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026).

كما بات رونالدو، بفضل هدفه الشخصي الثاني في شباك أوزبكستان والـ145 في مشواره مع المنتخب، الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم برصيد 10 أهداف ليتجاوز النجم السابق أوزيبيو (9).

وأصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب سناً ينجح في هزّ الشباك عبر تاريخ المونديال بعد الكاميروني روجي ميلا 42 عاماً و39 يوماً.