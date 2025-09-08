تونس تتأهل إلى نهائيات كأس العالم

مالابو-سانا

تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم 2026 والمقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم عن قارة أفريقيا.

وسجل هدف منتخب تونس محمد علي بن رمضان في الدقيقة 90+4، ليلتحق المنتخب التونسي بنظيره المغربي الذي كان أول المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

وينص نظام التصفيات على توزيع المنتخبات المشاركة على 9 مجموعات، ويتأهل أصحاب الصدارة مباشرة للمونديال، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات حاصلة على الوصافة بمجموعاتها في المباريات الفاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.