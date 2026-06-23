مبابي يقود فرنسا إلى دور الـ 32 من كأس العالم بفوزه على العراق

فيلادلفيا-سانا
تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، بعدما فاز على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.
وسجل كيليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يعزز عثمان ديمبيلي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 54، ليعود مبابي ويضيف الهدف الثالث والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 66.
وتوقفت المباراة بين الشوطين بسبب عاصفة جوية، واستمر التوقف نحو ساعتين، ما أدى إلى امتداد زمن المباراة إلى نحو أربع ساعات.
وتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، تليه النرويج بثلاث نقاط، ثم السنغال فالعراق في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.