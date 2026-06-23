مبابي يقود فرنسا إلى دور الـ 32 من كأس العالم بفوزه على العراق

فيلادلفيا-سانا‏

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، بعدما فاز على نظيره ‏العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لينكولن فاينانشال ‏في فيلادلفيا الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة.‏

وسجل كيليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يعزز عثمان ديمبيلي النتيجة ‏بالهدف الثاني في الدقيقة 54، ليعود مبابي ويضيف الهدف الثالث والثاني له في اللقاء ‏عند الدقيقة 66.‏

وتوقفت المباراة بين الشوطين بسبب عاصفة جوية، واستمر التوقف نحو ساعتين، ما ‏أدى إلى امتداد زمن المباراة إلى نحو أربع ساعات.‏

وتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، تليه النرويج بثلاث نقاط، ثم ‏السنغال فالعراق في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.‏