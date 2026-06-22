ميسي يقود الأرجنتين للفوز على النمسا في كأس العالم

واشنطن-سانا

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده لفوز جديد في كـأس العالم 2026، وجاء على حساب منتخب النمسا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، في ملعب “إيه تي آند تي” بولاية تكساس الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.

حامل اللقب حقق فوزه الثاني في دور المجموعات بفضل نجمه ميسي الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 38، و90+4، ليصل للهدف رقم 18 في تاريخ مشاركته بكأس العالم، ويتربع على عرش الهدافين التاريخيين للبطولة متفوقاً على المهاجم الألماني كلوزه الذي يملك 16 هدفاً.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ووضع قدماً في الدور الـ 32، فيما يحتل منتخب النمسا المركز الثاني ب3 نقاط، بانتظار اللقاء الثاني في المجموعة الذي يجمع منتخب الجزائر مع نظيره الأردن.