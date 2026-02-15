الأمريكيان فريتس وبن شيلتون يتأهلان لنهائي بطولة دالاس المفتوحة لكرة المضرب

دالاس-سانا

تأهل الأمريكيان تايلور فريتس وبن شيلتون إلى نهائي بطولة دالاس المفتوحة لكرة المضرب، بعد تجاوزهما في الدور قبل النهائي الكرواتي مارين شيليتش، والكندي دينيس شابوفالوف.

وتغلب فريتس على بطل أمريكا المفتوحة السابق شيليتش بنتيجة 7-6 و7-6 في غضون ساعتين ودقيقتين، بعد أن قدم أداءً رائعاً على الإرسال طوال المباراة.

بدوره، هزم شيلتون حامل اللقب شابوفالوف 4-6 و6-4 و7-6 في ساعتين و34 دقيقة، محققاً الفوز في شوط فاصل حاسم ومثير.

وبطولة دالاس المفتوحة للتنس هي بطولة احترافية لكرة المضرب للرجال، تأسست عام 2022، وتنتمي لفئة بطولات رابطة محترفي التنس.

