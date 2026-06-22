مونديال 2026.. مواجهة قوية تجمع النرويج المتصدرة بالسنغال الباحثة عن التعويض

نيويورك -سانا



يصطدم منتخب النرويج لكرة القدم بنظيره السنغالي، عند الساعة الثالثة فجر يوم غد الثلاثاء على ملعب ميتلايف في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة قوية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم 2026.



ويدخل المنتخب النرويجي اللقاء متصدراً للمجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن فرنسا، بعد فوزه الافتتاحي العريض على العراق بأربعة أهداف لهدف، طامحاً لمواصلة عروضه القوية أمام منتخب أفريقي صعب.



ويتطلع مدرب النرويج ستالي سولباكن إلى تحقيق فوز ثانٍ على التوالي يضمن به التأهل إلى دور الـ32، مستنداً إلى نجمه إرلينغ هالاند وقائد الفريق مارتن أوديغارد، إضافة إلى ألكسندر سورلوث وأوسكار بوب.



وفي المقابل، يسعى منتخب السنغال “أسود التيرانغا” بقيادة مدربه بابي ثياو إلى تدارك موقفه والتعويض وتجنب خسارة ثانية تقصيه من الدور الأول، بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام فرنسا بثلاثة أهداف لهدف.



ويعول المنتخب السنغالي على عناصر الخبرة والشباب وفي مقدمتهم ساديو ماني، كاليدو كوليبالي، والواعد إبراهيما مباي، مع السعي لمعالجة الأخطاء الدفاعية وتفعيل فاعلية خط الهجوم.



إحصائياً، يسعى المنتخب النرويجي إلى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الخامسة توالياً، في حين يطمح المنتخب السنغالي إلى تحقيق فوزه السادس في تاريخ مشاركاته المونديالية، وتكرار تفوقه التاريخي الوحيد على النرويج عندما التقيا ودياً عام 2006، وانتهى اللقاء لمصلحة السنغال بهدفين لهدف.



يذكر أن المجموعة التاسعة يتصدرها منتخب النرويج برصيد 3 نقاط يليه المنتخب الفرنسي بالرصيد ذاته وبفارق الأهداف، فيما يحل منتخبا السنغال والعراق في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.