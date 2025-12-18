باريس سان جيرمان الفرنسي يحرز كأس القارات للأندية

باريس-سانا

أحرز باريس سان جيرمان الفرنسي لقب كأس القارات للأندية قطر، إثر فوزه على فلامنغو البرازيلي بركلات الترجيح 2-1، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بينهما على أرضية استاد أحمد بن علي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وهو اللقب الأول لباريس سان جيرمان في المسابقة، والسادس له هذا الموسم في جميع المسابقات.

وافتتح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة 38، بعد متابعة داخل منطقة الجزاء لتمريرة ديزيه دويه التي لم يتعامل معها حارس فلامنغو بشكل جيد، وخسر باريس سان جيرمان جهود لاعبه الكوري الجنوبي لي كانغ إين للإصابة في الشوط الأول فدخل مكانه الشاب سيني مايولو 35.

وفي الشوط الثاني تحصل فلامنغو على ركلة جزاء نتيجة عرقلة قائد باريس سان جيرمان ماركينيوس للاعب فلامنغو، ليترجمها جيورجينو لهدف التعادل في الدقيقة 62.

ورغم محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز في الوقت الأصلي والإضافي للقاء، إلا أن النتيجة بقيت على حالها ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الفرنسي.

وفشل فلامنغو في أن يصبح رابع نادٍ غير أوروبي يفوز بكأس القارات للأندية، بعد أن نالت ثلاثة فرق برازيلية لقب البطولة عبر كورينثيانز في عامي 2000 و2012، وساو باولو في 2005، وإنترناسيونال في 2006.

