المنتخب العراقي في مواجهة مصيرية أمام نظيره ‏الفرنسي في كأس العالم 2026‌‎

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فيلادلفيا-سانا‌‎

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مواجهة ‏مصيرية أمام نظيره الفرنسي، عند منتصف ليلة ‏اليوم، بتوقيت دمشق على أرض ملعب لينكولن ‏فاينانشال بفيلادلفيا الأمريكية لحساب الجولة الثانية ‏من منافسات المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم ‏لكرة القدم 2026.

ورغم صعوبة المواجهة يبحث ‌‎”‎أسود الرافدين” ‎عن ‏التعويض والخروج بنتيجة إيجابية، أمام ديوك ‏المنتخب الفرنسي الساعي لتأكيد علو كعبه والعبور ‏المبكر إلى الدور الثاني.

ويدخل منتخب العراق اللقاء برصيد خالٍ من النقاط ‏عقب خسارته في الجولة الافتتاحية أمام النرويج ‏بأربعة أهداف لهدف، في مباراة شهدت تسجيل ‏المهاجم أيمن حسين هدف العراق الوحيد.

ويسعى مدرب العراق غراهام آرنولد إلى معالجة ‏الثغرات الدفاعية وضبط الخط الخلفي بقيادة الحارس ‏الخبير جلال حسن لتأمين تنظيم دفاعي صارم وقادر ‏على مواجهة الهجوم الفرنسي، ولا سيما أن تحقيق ‏نتيجة إيجابية سيبقي على آمال التأهل قائمة قبل ‏الجولة الفاصلة.

وفي المقابل، يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة وفي ‏جعبته ثلاث نقاط حصدها من فوزه الافتتاحي على ‏السنغال بثلاثة أهداف لهدف سجل منها النجم كيليان ‏مبابي هدفين وبرادلي باركولا هدفاً، حيث يتطلع ‌‎”‎الديوك‎” ‎إلى تحقيق انتصارهم الثاني لضمان العبور ‏إلى الدور المقبل.

وكانت الجولة الأولى قد وضعت النرويج في صدارة ‏المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف ‏عن فرنسا، في حين يتقاسم العراق والسنغال ‏المركزين الثالث والرابع بلا نقاط‎.