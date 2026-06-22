المنتخب العراقي في مواجهة مصيرية أمام نظيره ‏الفرنسي في كأس العالم 2026‌‎

فيلادلفيا-سانا
يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مواجهة مصيرية أمام نظيره الفرنسي، عند منتصف ليلة اليوم، بتوقيت دمشق على أرض ملعب لينكولن فاينانشال بفيلادلفيا الأمريكية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
ورغم صعوبة المواجهة يبحث ”أسود الرافدين” عن التعويض والخروج بنتيجة إيجابية، أمام ديوك المنتخب الفرنسي الساعي لتأكيد علو كعبه والعبور المبكر إلى الدور الثاني.
ويدخل منتخب العراق اللقاء برصيد خالٍ من النقاط عقب خسارته في الجولة الافتتاحية أمام النرويج بأربعة أهداف لهدف، في مباراة شهدت تسجيل المهاجم أيمن حسين هدف العراق الوحيد.
ويسعى مدرب العراق غراهام آرنولد إلى معالجة الثغرات الدفاعية وضبط الخط الخلفي بقيادة الحارس الخبير جلال حسن لتأمين تنظيم دفاعي صارم وقادر على مواجهة الهجوم الفرنسي، ولا سيما أن تحقيق نتيجة إيجابية سيبقي على آمال التأهل قائمة قبل الجولة الفاصلة.
وفي المقابل، يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة وفي جعبته ثلاث نقاط حصدها من فوزه الافتتاحي على السنغال بثلاثة أهداف لهدف سجل منها النجم كيليان مبابي هدفين وبرادلي باركولا هدفاً، حيث يتطلع ”الديوك” إلى تحقيق انتصارهم الثاني لضمان العبور إلى الدور المقبل.
وكانت الجولة الأولى قد وضعت النرويج في صدارة المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن فرنسا، في حين يتقاسم العراق والسنغال المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.