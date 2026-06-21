يامال ثامن أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم متخطياً ميسي

دمشق-سانا



سجل الإسباني لامين يامال نجم برشلونة أول أهدافه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل أول أهداف منتخبه في مرمى السعودية بعد مرور 10 دقائق فقط من انطلاق المباراة، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.



وبات يامال ثاني أصغر لاعب يسجل لمنتخب إسبانيا في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاماً و343 يوماً، خلفاً لغافي الذي سجل في مونديال 2022 بعمر 18 عاماً و110 أيام.



وأصبح لامين يامال ثامن أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاماً و343 يوماُ، متخطياً الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تراجع للمركز التاسع.



ويعتبر الأسطورة البرازيلية بيليه أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم، وذلك بعمر 17 عاماً و239 يوماً بهدفه ضد ويلز في مونديال 1958.