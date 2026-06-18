جنوب إفريقيا تخطف التعادل أمام التشيك في المجموعة الأولى لكأس العالم

واشنطن-سانا

فرض المنتخب الجنوب إفريقي التعادل على نظيره التشيكي 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب “مرسيدس-بنز” في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم 2026.

بادر ميخال ساديليك بافتتاح التسجيل لمنتخب التشيك في الدقيقة 6، وأدرك تيبوهو موكوينا التعادل لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة حصد كلا المنتخبين أول نقطة لهما في البطولة، وذلك بعد خسارة التشيك في الجولة الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية بهدفين لواحد، وخسارة جنوب إفريقيا أمام المكسيك بهدفين نظيفين.

وتستكمل صباح غد منافسات المجموعة بلقاء يجمع المكسيك صاحبة الأرض والجمهور مع المنتخب الكوري الجنوبي.