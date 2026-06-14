ريال مدريد يعقد صفقته الأولى استعداداً للموسم القادم

مدريد-سانا





وأفاد الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر منصة “إكس”، أنه تم الاتفاق بين الناديين على انتقال الدولي الإسباني إلى العاصمة المدريدية، مقابل 50 مليون يورو، مبيناً أن الصفقة تمت” بين الناديين بعد موافقة كوكوريلا”.



وانضم كوكوريلا إلى تشيلسي قادماً من برايتون في كانون الثاني 2023 مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات جيدة مع البلوز رغم التقلبات التي شهدها الفريق في المواسم الأخيرة.



ويُعد كوكوريلا، من أبرز الأظهرة في الدوري الإنكليزي بفضل قدراته الدفاعية والهجومية، إضافة إلى خبرته الدولية مع المنتخب الإسباني.



يأتي هذا الانتقال المفاجئ في إطار المشروع الشامل الذي يقوده جوزيه مورينيو بعد عودته لتدريب ريال مدريد.