رونالدو: منتخب البرتغال يضم لاعبين مميزين وسنقدم بطولة قوية في كأس العالم

لشبونة-سانا

أعرب كريستيانو رونالدو عن تفاؤله الكبير قبل سفره مع منتخب البرتغال من لشبونة إلى معسكره في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم.

وقال رونالدو اليوم الجمعة، في أول ظهور إعلامي له منذ انطلاق المعسكر التحضيري للمنتخب البرتغالي: “ندخل هذه البطولة بكثير من الأمل والطموح”.

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي: “كانت فترة التحضير جيدة جداً، رغم أنها كانت شاقة لأننا عملنا بجد، لكنني أشعر بأنني في حالة بدنية جيدة”.

وتابع: “أنا متفائل للغاية، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد، وأننا سنقدم بطولة قوية”.

وعن الجيل الحالي للمنتخب البرتغالي قال: “إنه جيل مميز جداً وقادر على منح الجماهير البرتغالية الكثير من الأفراح”.

وشدد رونالدو على أهمية البداية القوية في البطولة، مضيفاً: “الأهم هو الفوز في المباراة الأولى، وإنهاء دور المجموعات في الصدارة، وبعدها التقدم خطوة بخطوة من مباراة إلى أخرى”.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في كأس العالم في 17 من الشهر الجاري بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يلتقي أوزبكستان وكولومبيا ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.