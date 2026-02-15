أتلتيكو مدريد يتعرض لخسارة قاسية أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تعرض أتلتيكو مدريد لخسارة قاسية أمام مضيفه رايو فاليكانو، 3-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح فيران بيريز التسجيل عند الدقيقة 40 لأصحاب الأرض، ولم تمر سوى 5 دقائق حتى أضاف أوسكار فالنتين الهدف الثاني، وفشل رجال المدرب دييجو سيميوني في تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني، بل وزاد فاليكانو من محنة الأتلتيكو، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 76 عن طريق نوبيل ميندي.

وتأتي خسارة الفريق بعد أقل من 3 أيام من فوزه الساحق على برشلونة 4-0، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتوقف رصيد أتلتيكو بهذه الهزيمة عند 45 نقطة في المرتبة الرابعة، فيما رفع فاليكانو رصيده إلى 25 نقطة بالمرتبة الـ16 مبتعداً بنقطتين عن أقرب المراكز المهددة بالهبوط.