منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يلتقي نظيره العماني في ودية ثانية غداً

مسقط-سانا

يستعد منتخب سوريا للشباب بكرة القدم لمواجهة نظيره العماني في مباراة ودية ثانية غداً الأحد، خلال معسكره التدريبي الحالي الذي يجريه في العاصمة العُمانية مسقط تحضيراً لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً.



وكان منتخبنا قد التقى الخميس نظيره العماني بمباراته الودية الأولى وانتهى اللقاء بتعادلهما بهدف لكل ‏منهما.

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وبدأ منتخب سوريا للشباب لكرة القدم معسكره التدريبي في عُمان الأربعاء الماضي، بعد معسكر تدريبي آخر أجراه في البحرين، لعب ‏خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني، خسرهما بالنتيجة ذاتها بهدف ‏دون رد.‏