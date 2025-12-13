باريس سان جيرمان يتصدر مؤقتاً الدوري الفرنسي بفوز صعب على ميتز

Untitled 4 6 باريس سان جيرمان يتصدر مؤقتاً الدوري الفرنسي بفوز صعب على ميتز

باريس-سانا

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه ميتز 3-2، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في الجولة 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل كل من غونسالو راموس في الدقيقة31، وكوينتان ندجانتاو في الدقيقة 39، وديزيري دويه في الدقيقة 63، أهداف الفريق الباريسي، فيما دوّن كل من جيسي يدمينوت في الدقيقة 42، وهيورى تسيتايشفيلى في الدقيقة 81 هدفي أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد ميتز عند 11 نقطة في المركز الأخير على لائحة الترتيب.

وتستكمل مباريات المرحلة غداً بلقاء مهم يجمع لانس صاحب المركز الثاني مع نيس، فيما يلتقي مارسيليا مع موناكو.

المدرب الأميركي جوزيف ستيبنغ مدرباً لمنتخب سوريا لكرة السلة
فنلندا تتجاوز ليتوانيا وتحافظ على حظوظها بالتأهل إلى كأس العالم
منتخب سوريا لكرة المضرب يحرز برونزية البطولة العربية
بدء مراسم حفل سحب قرعة كأس العالم 2026
ألكاراز يتوّج بلقب بطولة مونتي كارلو
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك