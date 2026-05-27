بخماسية نظيفة…المغرب يفوز على بوروندي استعداداً لكأس العالم

الرباط-سانا



حقق المنتخب المغربي فوزاً كبيراً على ضيفه بوروندي بخماسية نظيفة في مباراة ودية أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب محمد السادس في الرباط، وذلك استعداداً لكأس العالم 2026.



وأُقيمت المواجهة خلف أبواب مغلقة، بطلب من المدرب محمد وهبي، بهدف الحفاظ على السرية والتركيز الكامل داخل المجموعة.



وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا أن المنتخب المغربي انتفض في الشوط الثاني وسجل خمسة أهداف عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين في (الدقيقتين 59 و63)، وتوفيق بن الطيب في الدقيقة (71)، قبل أن يوقع سفيان بنجديدة بدوره ثنائية في (الدقيقتين 80 و90).



ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة في كأس العالم والتي تضم كلاً من منتخبات: البرازيل وإسكتلندا وهايتي.