النواعير يفوز على الشعلة في افتتاح المربع الذهبي ‏لدوري كرة اليد للرجال‎ ‎

photo 2026 05 11 23 17 22 النواعير يفوز على الشعلة في افتتاح المربع الذهبي ‏لدوري كرة اليد للرجال‎ ‎

دمشق- سانا‌‎ ‎

فاز فريق النواعير في المواجهة الافتتاحية من نهائيات ‏دوري الرجال لكرة اليد، المربع الذهبي، على فريق ‏الشعلة بنتيجة 32-27 وذلك في اللقاء الذي جرى اليوم ‏الإثنين في صالة الجلاء الرياضية بدمشق‎. ‎

وسيلتقي غداً في صالة الجلاء طرفا المربع الذهبي ‏الآخر، الجيش والطليعة‎. ‎

وستقام الجولة الثانية من المربع الذهبي يومي الأربعاء ‏والخميس القادمين حيث يتجدد لقاء النواعير مع الشعلة، ‏والطليعة مع الجيش في صالة ناصح علواني الرياضية ‏بحماة‎ .‎

وينص نظام المنافسة في المربع الذهبي على أن تلعب ‏الفرق، ضمن كل مواجهة على حدة، في مباراتين من ‏أصل ثلاث للتأهل إلى المباراة النهائية حيث يتأهل الفائز ‏لمرتين متتاليتين مباشرة إلى النهائي، بينما تقام مباراة ‏فاصلة في حال تعادلِ الفريقين بفوزٍ لكل منهما‎.‎

ويلتقي الفائزان في النهائي لتحديد بطل الدوري ووصيفه، ‏وفق النظام ذاته المعتمد على الفوز في مباراتين من ‏أصل ثلاث‎. ‎

توتنهام الإنكليزي يقتنص فوزاً غالياً من ملعب هوفنهايم الألماني في الدوري الأوروبي
باير ليفركوزن يتجاوز فرايبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم
فياريال يستعيد المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم
الوحدة يفوز على الجيش في ثالث مباريات دوري السلة للرجال
ريال مدريد يستهل مشواره بالدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على أوساسونا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك