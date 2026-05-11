النواعير يفوز على الشعلة في افتتاح المربع الذهبي ‏لدوري كرة اليد للرجال‎ ‎

دمشق- سانا‌‎ ‎

فاز فريق النواعير في المواجهة الافتتاحية من نهائيات ‏دوري الرجال لكرة اليد، المربع الذهبي، على فريق ‏الشعلة بنتيجة 32-27 وذلك في اللقاء الذي جرى اليوم ‏الإثنين في صالة الجلاء الرياضية بدمشق‎. ‎

وسيلتقي غداً في صالة الجلاء طرفا المربع الذهبي ‏الآخر، الجيش والطليعة‎. ‎

وستقام الجولة الثانية من المربع الذهبي يومي الأربعاء ‏والخميس القادمين حيث يتجدد لقاء النواعير مع الشعلة، ‏والطليعة مع الجيش في صالة ناصح علواني الرياضية ‏بحماة‎ .‎

وينص نظام المنافسة في المربع الذهبي على أن تلعب ‏الفرق، ضمن كل مواجهة على حدة، في مباراتين من ‏أصل ثلاث للتأهل إلى المباراة النهائية حيث يتأهل الفائز ‏لمرتين متتاليتين مباشرة إلى النهائي، بينما تقام مباراة ‏فاصلة في حال تعادلِ الفريقين بفوزٍ لكل منهما‎.‎

ويلتقي الفائزان في النهائي لتحديد بطل الدوري ووصيفه، ‏وفق النظام ذاته المعتمد على الفوز في مباراتين من ‏أصل ثلاث‎. ‎