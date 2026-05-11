النواعير يفوز على الشعلة في افتتاح المربع الذهبي ‏لدوري كرة اليد للرجال‎ ‎

دمشق- سانا
فاز فريق النواعير في المواجهة الافتتاحية من نهائيات دوري الرجال لكرة اليد، المربع الذهبي، على فريق الشعلة بنتيجة 32-27 وذلك في اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.
وسيلتقي غداً في صالة الجلاء طرفا المربع الذهبي الآخر، الجيش والطليعة.
وستقام الجولة الثانية من المربع الذهبي يومي الأربعاء والخميس القادمين حيث يتجدد لقاء النواعير مع الشعلة، والطليعة مع الجيش في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة .
وينص نظام المنافسة في المربع الذهبي على أن تلعب الفرق، ضمن كل مواجهة على حدة، في مباراتين من أصل ثلاث للتأهل إلى المباراة النهائية حيث يتأهل الفائز لمرتين متتاليتين مباشرة إلى النهائي، بينما تقام مباراة فاصلة في حال تعادلِ الفريقين بفوزٍ لكل منهما.
ويلتقي الفائزان في النهائي لتحديد بطل الدوري ووصيفه، وفق النظام ذاته المعتمد على الفوز في مباراتين من أصل ثلاث.