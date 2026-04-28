باريس سان جيرمان يحسم قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ

باريس-سانا

حسم باريس سان جيرمان الفرنسي المواجهة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بالفوز 5-4، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب حديقة الأمراء في باريس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل للفريق الباريسي، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ثنائية في الدقيقتين 24، 56 والبرتغالي جواو نيفيش في الدقيقة 33، وعثمان ديمبيلي ثنائية في الدقيقتين 45+5، 59، فيما سجل للفريق البافاري هاري كاين من ركلة جزاء في الدقيقة 17، ,الفرنسي مايكل أوليسيه في الدقيقة 41، ومواطنه دايوت أوباميكانو في الدقيقة 65، والكولومبي لويس دياز في الدقيقة 68.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء القادم في السادس من أيار على أرضية ملعب الفريق البافاري.