آرسنال وليدز يعبران إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

تأهل آرسنال إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه ويغان 4-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة.

سجل كل من نوني مادويكي في الدقيقة 11، وغابرييل مارتينيلي في الدقيقة 19، وجاك هونت خطأً في مرماه في الدقيقة 23، وجيسوس في الدقيقة 27، أهداف آرسنال.

كما التحق ليدز يونايتد بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي، بفوزه على بيرمنغهام سيتي بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

افتتح لوكاس نميتشا التسجيل لفريق ليدز في الدقيقة 49 ثم أدرك باتريك روبيرتس التعادل في الدقيقة 89.

وفي باقي المواجهات، انتصر وولفرهامبتون على مستضيفه غريمسبي تاون بهدف دون رد، وسندرلاند على أكسفورد يونايتد 1-صفر، وفولهام على ستوك سيتي 2-1.