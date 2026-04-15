ريال مدريد في مهمة صعبة أمام طموحات بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا

ميونخ-سانا

ينتظر ريال مدريد، ملك أوروبا المتوج بـ 15 لقباً، اختباراً هو الأصعب له هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على بايرن ميونخ فوق أرضية ملعب “أليانز أرينا”، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل “الميرينغي” اللقاء، اليوم في تمام العاشرة مساء بتوقيت دمشق، بشعار “لا بديل عن الفوز” لتعويض خسارته في معقله “سانتياغو برنابيو” ذهاباً بنتيجة (1-2)، وللتمسك بحلم اللقب السادس عشر في تاريخه.

في المقابل، يسعى بايرن لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتكرار تفوقه ذهاباً وإقصاء النادي الملكي من المسابقة القارية للمرة الأولى منذ عام 2012، معتمداً على صلابته الدفاعية وقوته الضاربة في ميونخ.

فنياً، تبدو المباراة متكافئة إلى حد بعيد، حيث يعتمد بايرن على التوازن والضغط العالي، بينما يراهن ريال مدريد على التحولات السريعة والروح القتالية التي ميزته تاريخياً في هذه البطولة.

وأكد مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني، في تصريحات قبل الموقعة، أن تجاوز ريال مدريد ذهاباً كان خطوة، لكن التأهل يحتاج لخطوة ثانية أكثر ثباتاً، معترفاً بأنه يواجه فريقاً “لا يموت أبداً” في هذه البطولة.

من جانبه، بدا مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي واثقاً من القدرة على تحقيق “الريمونتادا”، بقوله: “إن تاريخ هذا النادي يعلمنا أن المستحيل ليس مدريدياً، خسرنا معركة الذهاب بسبب تفاصيل صغيرة وتألق غير عادي لحارسهم، لكننا لم نخسر الحرب.. سنلعب في ميونخ بشخصيتنا المعتادة، وعلينا أن نكون أكثر حسماً أمام المرمى، الضغط كبير، لكن هؤلاء اللاعبين يعشقون هذا النوع من التحديات”.