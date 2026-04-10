الطليعة يتجاوز الرواد في مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة

حماة-سانا

فاز الطليعة على ضيفه الرواد بنتيجة 51/69 نقطة في المباراة التي جرت اليوم الجمعة في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة، في إياب الدور الأول من مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة لفئة الرجال.

وانتهى النصف الأول من المباراة لصالح الطليعة بفارق نقطتين بواقع 30/32 نقطة.

وأوضح مساعد مدرب الطليعة حسين صمودي في تصريح لمراسل سانا، أن الفريق دخل المباراة بجاهزية عالية ورغبة قوية بتحقيق الفوز وتعويض نتيجة الذهاب، وهو ما تحقق بفضل الأداء المتميز لجميع اللاعبين، مبيناً أن التأهل للدور المقبل خطوة مهمة ولكن ذلك يتطلب استعداداً أفضل.

بدوره، أشار مدرب فريق الرواد علي محمد علي إلى أن اللاعبين قدموا ما عندهم من إمكانيات، ولكنهم لم يوفقوا في تحقيق الفوز لغياب التركيز في فترات مهمة من المباراة، إضافة إلى قلة أخطاء لاعبي الفريق المنافس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت في صالة الشهباء بمدينة حلب الثلاثاء الماضي، انتهت بالتعادل 85/85 نقطة.