نتائج متميزة لنادي الشرطة ببطولة الجمهورية للتايكونجتسو للفئات تحت 18 عاماً

دمشق-سانا

بعد منافسات قوية شهدتها مدينة الياسمين الرياضية بدمشق على مدار الأيام الثلاثة الماضية، اختتمت بطولة الجمهورية للتايكونجتسو للفئات العمرية تحت 18 عاماً.

وتألق نادي الشرطة بالبطولة بتتويجه بالمركز الأول في الترتيب العام، بعد حصد 27 ميدالية متنوعة، توزعت بين 11 ذهبية و7 فضيات و9 برونزيات.

وفي تصريح لمراسل سانا، قال عضو الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية محي الدين جاويش: إن البطولة شهدت منافسات قوية ومشاركة واسعة، وقدم اللاعبون واللاعبات مستويات مهارية ضمن فئاتهم العمرية، من البراعم وحتى الشباب، محققين نتائج متميزة تعكس حجم الجهود المبذولة في التدريب والإعداد.

بدوره، أشار رئيس لجنة التايكونجتسو في اتحاد الفنون القتالية جمال الجلدة إلى تميز البطولة على جميع المستويات، وخصوصاً التحكيمية والتنظيمية، إضافة إلى الأجواء الحماسية التي رافقت البطولة، مبيناً أن البطولة تأتي كمحطة تحضيرية للبطولات الخارجية التي تنتظر منتخبنا في الفترة القادمة.

ويعمل اتحاد الفنون القتالية على تكثيف بطولات هذه الرياضة، وإعداد الخطط اللازمة لرفع المستوى الفني للاعبين، وتعزيز حضور التايكونجتسو وإعادة تفعيلها على الساحة الرياضية.