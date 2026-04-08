الشبيبة يعزز صفوفه بالأنغولية كوينداندا استعداداً لـ “فاينال 4” سلة السيدات

حلب-سانا

أعلن نادي الشبيبة رسمياً تعاقده مع المحترفة الأنغولية “جودا كوينداندا”، لتدعيم صفوف فريقه الأول بكرة السلة للسيدات، قبيل انطلاق منافسات المربع الذهبي “الفاينال 4”.

وبينت إدارة النادي عبر حسابها الرسمي، أن التعاقد مع كوينداندا يأتي لتعزيز المركز (4) تحت السلة، لما تمتلكه اللاعبة من حضور بدني قوي وخبرة دولية واسعة، مدعومة بسجل حافل من الإنجازات الفردية، وهو ما يرفع من سقف طموحات الفريق في المنافسة على لقب الدوري.

ويستضيف الوحدة فريق الشبيبة في الخامس عشر من نيسان الجاري بصالة “راتب الشيخ نجيب” بدمشق، بينما تقام مباراة الإياب في حلب في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، على أن تقام المباراة الفاصلة إن وجدت في الثاني والعشرين من نيسان في حلب.

وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي فريق أهلي حلب مع الثورة في صالة “الشهباء” بحلب في الرابع عشر من نيسان الجاري، بينما يستضيف الثورة فريق أهلي حلب في صالة الفيحاء الفرعية بدمشق في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، على أن تُقام المباراة الفاصلة، إن وجدت في الثالث والعشرين من نيسان بدمشق.