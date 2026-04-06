اتحاد كرة السلة يعلن مواعيد نصف نهائي دوري السيدات ودوري تحت 16 سنة ونهائي دوري تحت 18 سنة

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة السلة عن جدول مباريات الدور نصف النهائي لدوري السيدات، وجدول مباريات الفاينال فور لبطولة دوري الشباب تحت 16 سنة، وجدول نهائي دوري الشباب تحت 18 سنة.

ففي الدور نصف النهائي لدوري السيدات، يستضيف فريق أهلي حلب فريق الثورة على أرضه في صالة الشهباء بحلب يوم الرابع عشر من شهر نيسان الجاري، بينما يستضيف فريق الثورة فريق أهلي حلب في صالة الفيحاء الفرعية بدمشق يوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

كما يلتقي فريق الوحدة مع فريق الشبيبة على أرض صالة راتب الشيخ نجيب بدمشق يوم الخامس عشر من نيسان الجاري، بينما يستضيف فريق الشبيبة فريق الوحدة في صالة الشبيبة بحلب يوم الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

أما بالنسبة لمباريات الفاينال فور لبطولة دوري الشباب تحت 16 سنة، فيستضيف نادي الجيش نادي الكرامة على أرضه في صالة الفيحاء الفرعية بدمشق يوم السادس عشر من نيسان الجاري، فيما يلتقي نادي الشبيبة مع نادي أهلي حلب على أرض صالة الشبيبة في اليوم نفسه.

وفي التاسع عشر من الشهر ذاته، يستضيف نادي الكرامة نادي الجيش على أرض صالة غزوان أبو زيد بحمص، بينما يواجه نادي أهلي حلب نادي الشبيبة على أرض صالة الشهباء بحلب.

وبالنسبة لمباريات نهائي دوري الشباب تحت 18 سنة الذي يُقام بنظام الفوز بمباراتين من أصل ثلاث، تُقام المباراة الأولى بين نادي أهلي حلب وضيفه نادي حمص الفداء على أرض أهلي حلب يوم الحادي عشر من شهر نيسان الجاري، فيما تُقام المباراة الثانية في صالة غزوان أبو زيد بحمص يوم الخامس عشر من الشهر نفسه، حيث يستضيف فيها نادي حمص الفداء فريق أهلي حلب، على أن تُقام المباراة الفاصلة (الثالثة) في حال الحاجة إليها في صالة الشهباء بحلب يوم الحادي والعشرين من نيسان الجاري.