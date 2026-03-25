دوري الناشئين والأشبال لكرة القدم يبدأ السبت بمشاركة سبعة أندية بدمشق

654255549 122192044322785814 1698321876399723085 n دوري الناشئين والأشبال لكرة القدم يبدأ السبت بمشاركة سبعة أندية بدمشق

دمشق-سانا

تنطلق يوم السبت القادم في الثامن والعشرين من شهر آذار الجاري، منافسات دوري الناشئين والأشبال بكرة القدم، الذي تنظمه اللجنة الفنية لكرة القدم بدمشق، وتحت إشراف اتحاد كرة القدم، ومديرية الرياضة والشباب بدمشق.

ومن المُقرر أن تجري المنافسات على ملاعب الجلاء والفيحاء الجنوبي والمحافظة ودمشق الأهلي، وبمشاركة سبعة أندية هي: الوحدة والجيش والشرطة والمحافظة ودمشق الأهلي وبردى والنضال.

وتشهد منافسات الجولة الأولى ثلاث مباريات، حيث يلتقي دمشق الأهلي مع النضال على أرض ملعب دمشق الأهلي، ويواجه الجيش الشرطة على ملعب الجلاء، فيما يجمع اللقاء الثالث الوحدة مع بردى على ملعب المحافظة، وفي فئة الأشبال تقام المواجهات نفسها بين الفرق ذاتها.

يُذكر أن الدوري يأتي في إطار خطة اتحاد كرة القدم ومديرية الرياضة والشباب بدمشق لتطوير الكرة في الفئات العمرية وصقل مواهب الناشئين في محافظة دمشق.

