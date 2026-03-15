خان شيخون يتلقى خسارة قاسية من الفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم

photo 2026 03 16 11 17 03 خان شيخون يتلقى خسارة قاسية من الفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم

إدلب-سانا

تلقى خان شيخون خسارة قاسية من الفتوة بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما في ملعب إدلب البلدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة تسجيل لاعب الفتوة عبد الرحمن حسين أربعة أهداف إضافة إلى هدف ليحيى الكرك.

وفي مباراة أقيمت في الجولة ذاتها في وقت سابق اليوم، تعادل فريقا حمص الفداء والجيش سلباً.

وكانت منافسات هذه الجولة انطلقت أمس حيث حقق أهلي حلب فوزاً ثميناً على ضيفه جبلة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعثر دمشق الأهلي على أرضه أمام حطين بهدف وحيد، وفاز الطليعة على ضيفه الحرية بهدف دون رد.

وتختتم منافسات الجولة ذاتها الإثنين بثلاث مواجهات، تجمع الأولى الشرطة مع أمية في ملعب الفيحاء بدمشق، والثانية الشعلة مع الكرامة في ملعب الجلاء بدمشق، والثالثة تشرين مع الوحدة في ملعب اللاذقية البلدي.

منتخب سوريا الأول لكرة القدم يلتقي نظيره الباكستاني غداً في تصفيات كأس آسيا
عشاق المستديرة يترقبون نهائي دوري أبطال أوروبا بين الإنتر وباريس سان جيرمان
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يحرز المركز الثالث ببطولة غرب آسيا بفوزه على نظيره الكويتي
فوز فريقي حمص وفيروزة في دوري كرة القدم للسيدات
رئيس الاتحاد السوري للكيك بوكسينغ يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة سبل تطوير اللعبة وتعزيز حضورها إقليمياً ودولياً
