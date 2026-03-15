خان شيخون يتلقى خسارة قاسية من الفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم

إدلب-سانا

تلقى خان شيخون خسارة قاسية من الفتوة بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما في ملعب إدلب البلدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة تسجيل لاعب الفتوة عبد الرحمن حسين أربعة أهداف إضافة إلى هدف ليحيى الكرك.

وفي مباراة أقيمت في الجولة ذاتها في وقت سابق اليوم، تعادل فريقا حمص الفداء والجيش سلباً.

وكانت منافسات هذه الجولة انطلقت أمس حيث حقق أهلي حلب فوزاً ثميناً على ضيفه جبلة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعثر دمشق الأهلي على أرضه أمام حطين بهدف وحيد، وفاز الطليعة على ضيفه الحرية بهدف دون رد.

وتختتم منافسات الجولة ذاتها الإثنين بثلاث مواجهات، تجمع الأولى الشرطة مع أمية في ملعب الفيحاء بدمشق، والثانية الشعلة مع الكرامة في ملعب الجلاء بدمشق، والثالثة تشرين مع الوحدة في ملعب اللاذقية البلدي.