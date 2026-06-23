ثلاثي يتنافس على لقب هداف المونديال وميسي في الصدارة

دمشق-سانا‏

يتنافس الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، ‏على لقب هداف كأس العالم 2026 والمقامة منافساتها في أمريكا وكندا والمكسيك.‏

واستطاع الأسطورة الأرجنتيني ميسي من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراته الأولى على ‏الجزائر، وهدفين على النمسا في المباراة الثانية، أما النجم النرويجي الشاب هالاند ‏استطاع تسجيل أربعة أهداف في مباراتين سجلهما على العراق والسنغال على التوالي، ‏في حين سجل المتألق الفرنسي مبابي أربعة أهداف أيضاً على السنغال والعراق على ‏التوالي.‏

ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد 5 أهداف، يليه هالاند ‏ومبابي برصيد 4 أهداف في المركزين الثاني والثالث.‏

ويتربع ليونيل ميسي على عرش الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفاً، متخطياً ‏الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً، والبرازيلي رونالدو نازاريو برصيد 15 ‏هدفاً.‏