ثلاثي يتنافس على لقب هداف المونديال وميسي في الصدارة

دمشق-سانا
يتنافس الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي، على لقب هداف كأس العالم 2026 والمقامة منافساتها في أمريكا وكندا والمكسيك.
واستطاع الأسطورة الأرجنتيني ميسي من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراته الأولى على الجزائر، وهدفين على النمسا في المباراة الثانية، أما النجم النرويجي الشاب هالاند استطاع تسجيل أربعة أهداف في مباراتين سجلهما على العراق والسنغال على التوالي، في حين سجل المتألق الفرنسي مبابي أربعة أهداف أيضاً على السنغال والعراق على التوالي.
ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد 5 أهداف، يليه هالاند ومبابي برصيد 4 أهداف في المركزين الثاني والثالث.
ويتربع ليونيل ميسي على عرش الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفاً، متخطياً الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً، والبرازيلي رونالدو نازاريو برصيد 15 هدفاً.