بطولة الجمهورية المفتوحة للفنون القتالية المختلطة تنطلق مطلع تموز في دمشق

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة، إقامة بطولة الجمهورية المفتوحة للفنون القتالية المختلطة (MMA)، وذلك خلال الفترة من الـ 2 وحتى الـ 4 من تموز القادم في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

وتأتي البطولة في إطار جهود الاتحاد لتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة واكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، حيث تتاح المشاركة للأندية والفرق والبيوت الرياضية والأفراد من مختلف المحافظات.

وأوضح الاتحاد أن البطولة تهدف إلى اختيار أفضل اللاعبين واللاعبات لتمثيل سوريا في الاستحقاقات والبطولات الخارجية المقبلة، بما يسهم في تعزيز حضور الرياضة السورية على الساحة الدولية.

وتشمل الفئات العمرية المشاركة الرجال فوق الـ 21 عاماً والرجال فوق الـ 18 عاماً، إضافة إلى فئات الشباب (أ) لمواليد 2009 و2010 والشباب (ب) لمواليد 2011 و2012 والشباب (ج) لمواليد 2013 و2014.

ودعا الاتحاد الجهات الرياضية والمهتمين برياضة الفنون القتالية المختلطة إلى المشاركة في البطولة التي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة بين اللاعبين من مختلف المحافظات.