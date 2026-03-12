أهلي حلب يحسم قمة الدوري السوري لكرة السلة بالفوز على ضيفه الوحدة

حلب-سانا

تمكن أهلي حلب من حسم قمة الدوري السوري لكرة السلة، بفوزه على ضيفه الوحدة 60-56 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في صالة الشهباء الرياضية بحلب.

وجاءت المباراة متكافئة بين الطرفين وتبادلا فيها التقدم على مدار أشواط اللقاء، إلا أن الحسم كان من نصيب أهلي حلب الذي عرف كيف يستفيد من أخطاء الوحدة ويخطف الفوز، ليعوض جماهيره عن الخسارة في الجولة الماضية أمام النواعير، فيما تلقى الوحدة الخسارة الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الشبيبة.

وأنهى أهلي حلب النصف الأول من اللقاء متقدماً بفارق نقطتين بواقع 32-30 نقطة، وفي الربع الثالث تقدم الوحدة بفارق نقطة واحدة بواقع 48-47، ليعود أصحاب الأرض في الربع الأخير للتفوق لتنتهي المباراة بفارق أربع نقاط وبنتيجة نهائية 60-56.

بهذه النتيجة تساوى أهلي حلب مع النواعير في صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، يليهما الشبيبة والكرامة بـ 12 نقطة لكل فريق.