ميلان الإيطالي يعلن تعاقده مع البرتغالي روبن أموريم مدرباً جديداً للفريق

روما-سانا

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم ‏لقيادة الفريق الأول‎.

وقال أموريم المدرب السابق لمانشستر يونايتد عن رحلته الجديدة مع فريق ميلان: “هناك ‏طموحات ترافق المرء طوال مسيرته المهنية، وتدريب ميلان يعد من أكبر طموحاتي‎”.

وأضاف المدرب البرتغالي الذي سطع نجمه مع فريق سبورتينغ: “أعرف تماماً ما يمثله ‏هذا النادي: تاريخ عريق، ومكانة مرموقة، وقاعدة جماهيرية استثنائية حول العالم، إنه ‏تحدٍّ أقبله بفخر وحماس، مدركاً تماماً ما تمثله هذه الألوان‎”.

وختم حديثه بالقول: أتوق لبدء مسيرتي مع النادي ولعيش الشغف الذي يحرك ميلان ‏يومياً‎.