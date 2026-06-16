ميلان الإيطالي يعلن تعاقده مع البرتغالي روبن أموريم مدرباً جديداً للفريق

روما-سانا
أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم لقيادة الفريق الأول.
وقال أموريم المدرب السابق لمانشستر يونايتد عن رحلته الجديدة مع فريق ميلان: “هناك طموحات ترافق المرء طوال مسيرته المهنية، وتدريب ميلان يعد من أكبر طموحاتي”.
وأضاف المدرب البرتغالي الذي سطع نجمه مع فريق سبورتينغ: “أعرف تماماً ما يمثله هذا النادي: تاريخ عريق، ومكانة مرموقة، وقاعدة جماهيرية استثنائية حول العالم، إنه تحدٍّ أقبله بفخر وحماس، مدركاً تماماً ما تمثله هذه الألوان”.
وختم حديثه بالقول: أتوق لبدء مسيرتي مع النادي ولعيش الشغف الذي يحرك ميلان يومياً.