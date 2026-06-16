ميلان الإيطالي يعلن تعاقده مع البرتغالي روبن أموريم مدرباً جديداً للفريق

c4f3d725ff34526d16594267d50a9ef4 ميلان الإيطالي يعلن تعاقده مع البرتغالي روبن أموريم مدرباً جديداً للفريق

روما-سانا

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم ‏لقيادة الفريق الأول‎.

وقال أموريم المدرب السابق لمانشستر يونايتد عن رحلته الجديدة مع فريق ميلان: “هناك ‏طموحات ترافق المرء طوال مسيرته المهنية، وتدريب ميلان يعد من أكبر طموحاتي‎”.

وأضاف المدرب البرتغالي الذي سطع نجمه مع فريق سبورتينغ: “أعرف تماماً ما يمثله ‏هذا النادي: تاريخ عريق، ومكانة مرموقة، وقاعدة جماهيرية استثنائية حول العالم، إنه ‏تحدٍّ أقبله بفخر وحماس، مدركاً تماماً ما تمثله هذه الألوان‎”.

وختم حديثه بالقول: أتوق لبدء مسيرتي مع النادي ولعيش الشغف الذي يحرك ميلان ‏يومياً‎.

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