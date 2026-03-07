الشرطة والكرامة يتعادلان في ختام الجولة الـ 12 للدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تعادل فريقا الشرطة والكرامة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب الفيحاء بدمشق، في ختام الجولة الـ 12 للدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الكرامة ثائر كروما، وجونيور أجاي، بينما سجل للشرطة أنس بوطة، وعز الدين عوض.

وشهدت الجولة الـ 12 فوز تشرين على الشعلة بهدفين لهدف، وحمص الفداء على جبلة بأربعة أهداف دون مقابل، والفتوة على الجيش بثلاثية نظيفة، والطليعة على أمية بهدف دون مقابل، بينما خيم التعادل السلبي على مباراة أهلي حلب والوحدة.

وكانت الجولة الـ 12 افتتحت أمس الأول بمباراتين، فاز في الأولى حطين على خان شيخون بهدف دون مقابل، وفي الثانية دمشق الأهلي على الحرية بهدفين مقابل هدف.

وفي ختام الجولة الـ 12 يتصدر أهلي حلب ترتيب الفرق برصيد 29 نقطة ،يليه الوحدة بـ 26 نقطة، وحمص الفداء بـ 23 نقطة، وحطين بـ 22 نقطة، فالطليعة وتشرين بـ 17 نقطة لكل منهما، فالجيش بـ 16 نقطة، والشرطة بـ 15 نقطة، ودمشق الأهلي، والحرية بـ 14 نقطة لكل منهما، فالكرامة والفتوة بـ 13 نقطة، وخان شيخون وجبلة بـ 9 نقاط، وأمية بـ 7 نقاط، والشعلة بـ 4 نقاط.