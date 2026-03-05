دمشق الأهلي يفوز على الحرية في افتتاح الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق دمشق الأهلي على الحرية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب الفيحاء بدمشق، في افتتاح الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الفائز، كنان النعمة وأنتون ريتشموند، بينما سجل للحرية عمر نعنوع.

ويلتقي عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، ضمن الجولة ذاتها، فريقا خان شيخون وحطين، على أرض الملعب البلدي بإدلب.

وتستكمل هذه الجولة منافساتها غداً بلقاء أهلي حلب مع الوحدة في ملعب الحمدانية بحلب، وحمص الفداء مع جبلة في ملعب الفيحاء دمشق، والطليعة مع أمية في ملعب حماة البلدي، أما الفتوة فيستضيف الجيش في ملعب دير الزور البلدي، ويلتقي تشرين فريق الشعلة في ملعب اللاذقية البلدي.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم السبت القادم، بلقاء يجمع الكرامة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.