برينتفورد الإنكليزي يعلن رسمياً تعاقده مع سانغاري في صفقة قياسية

لندن-سانا

أعلن نادي برينتفورد الإنكليزي رسمياً التعاقد مع لاعب الوسط المالي مامادو سانغاري قادماً من لانس الفرنسي، في صفقة قياسية بلغت 45 مليون يورو، لتصبح الأغلى في تاريخ النادي.

وأكد النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بات صاحب أعلى صفقة في تاريخ برينتفورد، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم دانجو واتارا الذي انتقل الصيف الماضي مقابل 43 مليون يورو.

وقدم سانغاري موسماً استثنائياً مع لانس حيث كان عنصراً أساسياً في حصول الفريق على المركز الثاني في الدوري الفرنسي والتتويج بكأس فرنسا، مسجلاً ثلاثة أهداف وصانعاً أربع تمريرات حاسمة في 33 مباراة خلال موسمه الأول هناك.

وانضم سانغاري إلى لانس في صفقة بلغب 13 مليون يورو الصيف الماضي، ليحقق قفزة مالية هائلة بلغت أكثر من 3 أضعاف في عام واحد.

وتأتي هذه الصفقة ضمن موجة إنفاق غير مسبوقة في الدوري الإنكليزي الممتاز حيث حطمت ثمانية أندية أرقامها القياسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.