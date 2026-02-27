انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم

447A0743 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

حقق أهلي حلب انتصاراً كبيراً على جاره الحرية في ديربي الشهباء بخمسة أهداف مقابل هدف في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، معززاً بذلك صدارته بـ 28 نقطة.

447A0755 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم

سجل أهداف الأهلي محمد الأحمد بالدقيقة السادسة والمحترف إيمانويل ماهوب بالدقيقتين 22 و81 ورفع رصيده بهما في صدارة قائمة الهدافين إلى 14 هدفاً ومحمد ريحانية بالدقيقة 40 وزكريا حنان بالدقيقة 71 بينما سجل هدف الحرية محمد مصطفى 90+1.

وفاز جبلة في أرضه على دمشق الأهلي بهدف سجله علي زكريا بالدقيقة 7 محققاً ثلاث نقاط غالية، في حين تلقى دمشق الأهلي الخسارة الثانية له على التوالي.

2L6A7583 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم

وفي ملعب الجلاء بدمشق تقاسم أمية وضيفه تشرين نقاط المباراة، وانتهت بالتعادل السلبي بينما حقق الجيش فوزاً مهماً على خان شيخون في ملعب الفيحاء بدمشق بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها مؤنس أبو عمشة هدفين بالدقيقتين 22 و66 ومحمد الواكد بالدقيقة 90 بينما سجل لخان شيخون عثمان بلمقدم بالدقيقة 39.

وتعادل الشرطة مع مضيفه الشعلة في ملعب درعا البلدي بنتيجة هدف لهدف، سجل أولاً الشرطة عن طريق كامل كواية بالدقيقة 45 بينما سجل للشعلة عمر الحسين بالدقيقة 55 في مباراة شهدت توقفات لأكثر من مرة للاعتراض على قرارات الحكم.

ويلتقي يوم غد السبت الوحدة مع الطليعة في ملعب الفيحاء بدمشق، وحطين مع حمص الفداء بملعب اللاذقية البلدي، وتختتم الجولة مبارياتها الأحد القادم بلقاء الكرامة مع الفتوة في ملعب الفيحاء بدمشق.

2L6A7602 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
2L6A7605 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
2L6A7606 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
2L6A7618 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
2L6A7624 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
2L6A7633 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
2L6A7636 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
2L6A7640 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
447A0791 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
447A0798 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
447A0813 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
447A0814 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
٢٠٢٦٠٢٢٧ ١٦٣٧٢٧ انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
IMG 0143 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
IMG 0148 1 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
IMG 0217 1 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
IMG 0293 انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم
الوحدة يتغلب على حمص الفداء ببطولة درع وزارة الرياضة والشباب لكرة السلة
مانشستر سيتي يخطف الفوز من ليدز في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
فعالية رياضية في اللاذقية احتفاء بذكرى التحرير
أجواء حماسية متميزة في سباق الجري لدعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي
زيدان المرشح الأبرز لدى إدارة ريال مدريد لقيادة الفريق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك