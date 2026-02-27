انتصار كبير لأهلي حلب في ديربي الشهباء وفوز جبلة والجيش بالدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

حقق أهلي حلب انتصاراً كبيراً على جاره الحرية في ديربي الشهباء بخمسة أهداف مقابل هدف في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، معززاً بذلك صدارته بـ 28 نقطة.

سجل أهداف الأهلي محمد الأحمد بالدقيقة السادسة والمحترف إيمانويل ماهوب بالدقيقتين 22 و81 ورفع رصيده بهما في صدارة قائمة الهدافين إلى 14 هدفاً ومحمد ريحانية بالدقيقة 40 وزكريا حنان بالدقيقة 71 بينما سجل هدف الحرية محمد مصطفى 90+1.

وفاز جبلة في أرضه على دمشق الأهلي بهدف سجله علي زكريا بالدقيقة 7 محققاً ثلاث نقاط غالية، في حين تلقى دمشق الأهلي الخسارة الثانية له على التوالي.

وفي ملعب الجلاء بدمشق تقاسم أمية وضيفه تشرين نقاط المباراة، وانتهت بالتعادل السلبي بينما حقق الجيش فوزاً مهماً على خان شيخون في ملعب الفيحاء بدمشق بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها مؤنس أبو عمشة هدفين بالدقيقتين 22 و66 ومحمد الواكد بالدقيقة 90 بينما سجل لخان شيخون عثمان بلمقدم بالدقيقة 39.

وتعادل الشرطة مع مضيفه الشعلة في ملعب درعا البلدي بنتيجة هدف لهدف، سجل أولاً الشرطة عن طريق كامل كواية بالدقيقة 45 بينما سجل للشعلة عمر الحسين بالدقيقة 55 في مباراة شهدت توقفات لأكثر من مرة للاعتراض على قرارات الحكم.

ويلتقي يوم غد السبت الوحدة مع الطليعة في ملعب الفيحاء بدمشق، وحطين مع حمص الفداء بملعب اللاذقية البلدي، وتختتم الجولة مبارياتها الأحد القادم بلقاء الكرامة مع الفتوة في ملعب الفيحاء بدمشق.